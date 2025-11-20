Apple вперше показала, як реально виробляє свої смарт-годинники

Як Apple друкує титановий корпус

Для Apple це масштабний технологічний крок: такий підхід знижує обсяг відходів і скорочує використання сировини для корпусів приблизно вдвічі, але водночас створює нові виклики, як-от необхідність дотримуватися балансу між швидкістю і точністю друку.

Apple розкрила нові деталі процесу. Для друку корпусів використовується лазер, який пошарово сплавляє частинки титану. На один корпус припадає понад 900 шарів матеріалу товщиною по 60 мікрон кожен (мікрон - це 0,001 мм).

При цьому титановий порошок проходить окрему підготовку: з нього знижують вміст кисню, щоб він не спалахнув під впливом високих температур.

Для друку корпусів використовується лазер, який пошарово сплавляє частинки титану (gif: Apple)

Чому Apple робить ставку на адитивні технології

Перехід від традиційного "субтрактивного" виробництва до 3D-друку дозволяє Apple економити близько 400 метричних тонн титану на рік. Такий же метод компанія застосувала і при виробництві USB-C порту в iPhone Air.

І хоча Apple поки що не друкує повністю весь корпус iPhone, це вже не виглядає неможливим. Як наголосила Сара Чендлер, віцепрезидентка Apple з питань екології та інновацій у ланцюжку поставок, компанія впроваджує технології не заради одиничного результату, а для того, щоб це стало новою нормою всієї системи.