Apple возобновляет работу своих магазинов по всему миру после карантина

Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных магазинов, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто 100 магазинов по всему миру.

Об этом сообщает Applesfera.

Как сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Браен, на сегодня в мире открыто 100 магазинов. В частности, в Германии и Китае на минувшей неделе возобновили работу все магазины компании.

При этом Apple ограничивает количество своих сотрудников и стремится контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями. Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок они будут предоставляться. Также гостям магазинов Apple измеряют температуру.

Напомним, передовые американские компании Apple и Google 29 апреля выпустили обновление, с помощью которых они смогут отслеживать больных коронавирусом по всему миру. Таким образом они пытаются помочь органам здравоохранения бороться с этой болезнью.

РБК-Украина сообщало, что американская компания Apple собирается провести конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня.