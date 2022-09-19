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Apple может внедрить "островок" во всю линейку iPhone 15

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Понедельник 19 сентября 2022 11:37
Apple может внедрить "островок" во всю линейку iPhone 15 Фото: Apple может внедрить "островок" во всю линейку iPhone 15 (скриншот презентации iPhone 14 Pro)
Автор: Валерия Полищук

Компания Apple планирует распространить функцию Dynamic Island на все четыре модели iPhone 15, которые будут выпущены в 2023 году. В настоящее время эта функция доступна только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Об этом заявил аналитик индустрии дисплеев Росс Янг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Янг сообщил, что ожидает появления Dynamic Island на стандартных моделях iPhone 15 в следующем году. Однако он по-прежнему не ожидает, что стандартные модели iPhone 15 будут оснащены дисплеем LTPO, предполагая, что в этих устройствах по-прежнему будет отсутствовать поддержка ProMotion и опция всегда включенного дисплея, как в моделях Pro.

Dynamic Island - это область в форме таблетки вокруг датчиков Face ID и фронтальной камеры на моделях iPhone 14 Pro. Эта функция может отображать системные уведомления о входящих телефонных звонках и запросов на аутентификацию Face ID, а также будет работать с Live Activities в сторонних приложениях, когда iOS 16.1 выйдет в конце этого года.

Напомним, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Кроме того, iPhone 15 Pro Max получит несколько серьезных улучшений, чтобы еще больше отличаться от стандартного iPhone 15.

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