Apple може впровадити "острівець" на всю лінійку iPhone 15

Компанія Apple планує поширити функцію Dynamic Island на всі чотири моделі iPhone 15, які будуть випущені у 2023 році. В даний час ця функція доступна тільки в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Про це заявив аналітик індустрії дисплеїв Росс Янг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors .

Янг повідомив, що очікує на появу Dynamic Island на стандартних моделях iPhone 15 наступного року. Однак він, як і раніше, не очікує, що стандартні моделі iPhone 15 будуть оснащені дисплеєм LTPO, припускаючи, що в цих пристроях, як і раніше, буде відсутня підтримка ProMotion і опція завжди включеного дисплея, як у моделях Pro.

Dynamic Island - це область у формі таблетки навколо датчиків Face ID та фронтальної камери на моделях iPhone 14 Pro. Ця функція може відображати системні повідомлення про вхідні телефонні дзвінки та запити на автентифікацію Face ID, а також працюватиме з Live Activities у сторонніх програмах, коли iOS 16.1 вийде наприкінці цього року.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

Крім того, iPhone 15 Pro Max отримає кілька серйозних покращень, щоб ще більше відрізнятися від стандартного iPhone 15.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.