Apple випустила публічну бета-версію iOS 26: як встановити і які функції з'явилися

Apple офіційно представила публічну бета-версію iOS 26 - наступного великого оновлення для iPhone. У ньому компанія робить ставку не тільки на масштабні візуальні зміни, а й на глибоку уніфікацію всієї екосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Якщо ви помітили на своєму пристрої повідомлення про доступність iOS 26, це може викликати здивування - останньою офіційною версією до цього була iOS 18. Однак Apple вирішила уніфікувати номерні версії всіх своїх платформ, прирівнявши їх до календарного року.
Таким чином, iOS 26 використовуватиметься протягом 2026 року.
Оновлення доступне для наступних моделей iPhone:
За заявою Apple, iOS 26 - це найбільше візуальне оновлення з моменту релізу iOS 13 у 2013 році. Інтерфейс Liquid Glass, як стверджують у компанії, робить акцент на змісті, надає інтерфейсу "жвавості", зберігаючи при цьому фірмовий стиль Apple.
"Це наймасштабніша зміна дизайну за всю історію наших платформ. Новий візуальний матеріал поєднує в собі оптичні властивості скла з унікальною плинністю, створюючи живіший та інтуїтивніший користувацький досвід", - заявив віцепрезидент Apple з дизайну інтерфейсів Алан Дай.
Зміни торкнулися і анімації в системі - вони стали більш плавними і чуйними.
В iOS 26 застосунок "Телефон" отримав перероблений інтерфейс: тепер розділи "Вибране", "Нещодавні" і "Голосова пошта" об'єднані в єдиний екран. За бажання користувач може повернути колишній вигляд.
Додано і нові функції:
Додатково:
Додаток Messages також отримав значне оновлення. Ключові зміни:
У групових чатах з'явилися:
Інші зміни:
Додаток "Камера" в iOS 26 отримав повністю перероблений дизайн. Основний акцент зроблено на спрощений доступ до часто використовуваних функцій, таких як фото- і відеозйомка. Водночас всі інші можливості, як і раніше, доступні - для цього достатньо свайпів у різні боки інтерфейсом.
Додатково:
Після серйозних змін в iOS 18, коли Apple представила одинарну вкладку, в iOS 26 Photos знову перероблено - тепер інтерфейс розділений на дві вкладки: "Бібліотека" і "Колекції".
Інші нововведення:
Apple продовжує нарощувати функціональність музичного сервісу. В iOS 26 з'явилося кілька нових функцій:
Одним із найбільших оновлень став редизайн CarPlay. Інтерфейс отримав візуальний стиль Liquid Glass і підтримку віджетів. Тепер користувачі можуть налаштувати окремий екран з віджетами - від "Погоди" до "Календаря" і "Розумного будинку". Кількість доступних віджетів залежить від розміру дисплея.
Також у CarPlay з'явилося:
В iOS 26 на домашньому екрані iPhone з'явився новий додаток - Apple Games. Він слугує єдиним хабом для всіх ігор з App Store, дає змогу відстежувати досягнення, брати участь у челенджах і не пропускати важливі події.
"Новий додаток Apple Games - це центр для всіх ваших ігор. Він допомагає повертатися до улюблених тайтлів, відкривати нові, стежити за оновленнями та весело проводити час із друзями. Крім того, через нього можна зручно працювати з підпискою Apple Arcade, до якої входить понад 200 ігор для всієї родини", - описує додаток Apple.
В iOS 26 у додатку Apple Maps з'явилися дві нові функції:
Preferred Routes - iPhone автоматично визначає часто використовувані маршрути (наприклад, від будинку до роботи) і пропонує актуальні відомості про поїздку прямо у віджеті. У разі виникнення серйозних затримок пристрій запропонує альтернативний шлях.
Visited Places - смартфон фіксує відвідані локації (кафе, магазини тощо) і зберігає їх у бібліотеці місць. Історія відвідувань конфіденційна і може бути видалена в будь-який час.
Платформа Apple Intelligence, презентована торік, отримала значний розвиток в iOS 26. Оновлені функції на базі штучного інтелекту інтегровані в ключові застосунки та сервіси системи.
Visual Intelligence ("розумні" скріншоти)
Одним із помітних нововведень стала розширена функція Visual Intelligence. Тепер користувачі можуть робити скріншоти й одразу використовувати їх для подальших дій. Система пропонує:
"На базі Apple Intelligence візуальний ШІ розпізнає, що відображається на екрані, і пропонує релевантні дії. Можна поставити запитання в ChatGPT щодо вмісту екрана, знайти схожі зображення або товари, а також швидко зберегти подію в календар з автоматичним визначенням дати, часу та місця", - пояснює Apple.
Live Translation (переклад у режимі реального часу)
Функція Live Translation стала однією з найбільш вражаючих у рамках Apple Intelligence. Вона працює повністю на пристрої, забезпечуючи конфіденційність спілкування.
Live Translation доступна в додатках Messages, Phone і FaceTime.
У Повідомленнях вхідні автоматично перекладаються на бажану мову користувача. Відповідь - також автоматично перекладається під час надсилання.
У FaceTime відображаються перекладені субтитри в режимі реального часу, при цьому голос співрозмовника залишається чутним.
У Телефоні можна перекладати голосові дзвінки: користувач чує перекладений текст у форматі озвучки.
Оновлення Shortcuts
Додаток Shortcuts в iOS 26 отримав нову функцію Use Model, яка дає змогу безпосередньо використовувати моделі Apple Intelligence або ChatGPT для автоматизації завдань.
Наприклад, студент може створити сценарій, у якому Apple Intelligence порівнює аудіозапис лекції з його конспектом і автоматично додає відсутні ключові моменти. Усі дані при цьому обробляються або локально, або за допомогою технології Private Cloud Compute для збереження конфіденційності.
Genmoji та Image Playground
Оновлено і фірмові функції генерації зображень:
Доступні такі варіанти створення зображень:
Додаткові поліпшення Apple Intelligence в iOS 26:
Раніше встановлення тестових версій iOS могло здатися складним, однак останніми роками цей процес значно спростився. Щоб встановити публічну бета-версію iOS 26, потрібно виконати кілька простих кроків.
Перейдіть на офіційний сайт Apple Beta Software Program та увійдіть у систему за допомогою свого Apple ID. Якщо ви ще не брали участь у програмі, потрібно буде пройти коротку реєстрацію.
Після цього на сумісному iPhone відкрийте "Налаштування, "Основні", "Оновлення ПЗ".
У списку, що з’явиться, виберіть iOS 26 Public Beta. Система запропонує завантажити та встановити оновлення.
Завантаження й встановлення можуть зайняти певний час - залежно від швидкості інтернету та моделі пристрою. Перед встановленням рекомендується створити резервну копію даних.
Вас може зацікавити: