Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появились

Apple официально представила публичную бета-версию iOS 26 - следующего крупного обновления для iPhone. В нем компания делает ставку не только на масштабные визуальные изменения, но и на глубокую унификацию всей экосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Если вы заметили на своем устройстве сообщение о доступности iOS 26, это может вызвать удивление - последней официальной версией до этого была iOS 18. Однако Apple решила унифицировать номерные версии всех своих платформ, приравняв их к календарному году.
Таким образом, iOS 26 будет использоваться в течение 2026 года.
Обновление доступно для следующих моделей iPhone:
По заявлению Apple, iOS 26 - это крупнейшее визуальное обновление с момента релиза iOS 13 в 2013 году. Интерфейс Liquid Glass, как утверждают в компании, делает акцент на содержании, придает интерфейсу "живость", сохраняя при этом фирменный стиль Apple.
"Это самое масштабное изменение дизайна за всю историю наших платформ. Новый визуальный материал сочетает в себе оптические свойства стекла с уникальной текучестью, создавая более живой и интуитивный пользовательский опыт", - заявил вице-президент Apple по дизайну интерфейсов Алан Дай
Изменения затронули и анимации в системе - они стали более плавными и отзывчивыми.
В iOS 26 приложение "Телефон" получило переработанный интерфейс: теперь разделы "Избранное", "Недавние" и "Голосовая почта" объединены в единый экран. При желании пользователь может вернуть прежний вид.
Добавлены и новые функции:
Дополнительно:
Приложение Messages также получило значительное обновление. Ключевые изменения:
В групповых чатах появились:
Прочие изменения:
Приложение "Камера" в iOS 26 получило полностью переработанный дизайн. Основной упор сделан на упрощенный доступ к часто используемым функциям, таким как фото- и видеосъемка. В то же время все остальные возможности по-прежнему доступны - для этого достаточно свайпов в разные стороны по интерфейсу.
Дополнительно:
После серьезных изменений в iOS 18, когда Apple представила одинарная вкладка, в iOS 26 Photos вновь переработан - теперь интерфейс разделен на две вкладки: "Библиотека" и "Коллекции".
Другие нововведения:
Apple продолжает наращивать функциональность музыкального сервиса. В iOS 26 появилось несколько новых функций:
Одним из крупнейших обновлений стал редизайн CarPlay. Интерфейс получил визуальный стиль Liquid Glass и поддержку виджетов. Теперь пользователи могут настроить отдельный экран с виджетами - от "Погоды" до "Календаря" и "Умного дома". Количество доступных виджетов зависит от размера дисплея.
Также в CarPlay появилось:
В iOS 26 на домашнем экране iPhone появилось новое приложение - Apple Games. Оно служит единым хабом для всех игр из App Store, позволяет отслеживать достижения, участвовать в челленджах и не пропускать важные события.
"Новое приложение Apple Games - это центр для всех ваших игр. Оно помогает возвращаться к любимым тайтлам, открывать новые, следить за обновлениями и весело проводить время с друзьями. Кроме того, через него можно удобно работать с подпиской Apple Arcade, в которую входит более 200 игр для всей семьи", - описывает приложение Apple.
В iOS 26 в приложении Apple Maps появились две новые функции:
Preferred Routes - iPhone автоматически определяет часто используемые маршруты (например, от дома до работы) и предлагает актуальные сведения о поездке прямо в виджете. При возникновении серьезных задержек устройство предложит альтернативный путь.
Visited Places - смартфон фиксирует посещенные локации (кафе, магазины и т.д.) и сохраняет их в библиотеке мест. История посещений конфиденциальна и может быть удалена в любое время.
Платформа Apple Intelligence, представленная в прошлом году, получила значительное развитие в iOS 26. Обновленные функции на базе искусственного интеллекта интегрированы в ключевые приложения и сервисы системы.
Visual Intelligence ("умные" скриншоты)
Одним из заметных нововведений стала расширенная функция Visual Intelligence. Теперь пользователи могут делать скриншоты и сразу использовать их для дальнейших действий. Система предлагает:
"На базе Apple Intelligence визуальный ИИ распознает, что отображается на экране, и предлагает релевантные действия. Можно задать вопрос в ChatGPT по содержимому экрана, найти похожие изображения или товары, а также быстро сохранить событие в календарь с автоматическим определением даты, времени и места", - объясняет Apple.
Live Translation (перевод в режиме реального времени)
Функция Live Translation стала одной из самых впечатляющих в рамках Apple Intelligence. Она работает полностью на устройстве, обеспечивая конфиденциальность общения.
Live Translation доступна в приложениях Messages, Phone и FaceTime.
В Сообщениях входящие автоматически переводятся на предпочитаемый язык пользователя. Ответ - также автоматически переводится при отправке.
В FaceTime отображаются переведенные субтитры в режиме реального времени, при этом голос собеседника остается слышен.
В Телефоне можно переводить голосовые звонки: пользователь слышит переведенный текст в формате озвучки.
Обновление Shortcuts
Приложение Shortcuts в iOS 26 получило новую функцию Use Model, которая позволяет напрямую использовать модели Apple Intelligence или ChatGPT для автоматизации задач.
Например, студент может создать сценарий, в котором Apple Intelligence сравнивает аудиозапись лекции с его конспектом и автоматически добавляет недостающие ключевые моменты. Все данные при этом обрабатываются либо локально, либо с помощью технологии Private Cloud Compute для сохранения конфиденциальности.
Genmoji и Image Playground
Обновлены и фирменные функции генерации изображений:
Доступны следующие варианты создания изображений:
Дополнительные улучшения Apple Intelligence в iOS 26:
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