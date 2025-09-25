UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhone

Бета-версія iOS 26.1 стала доступна всім (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представила першу публічну бета-версію iOS 26.1 для iPhone. Раніше оновлення було доступне тільки розробникам, а тепер спробувати його можуть усі користувачі програми тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що нового в iOS 26.1 beta 1

AirPods отримали функцію Live Translation з підтримкою ще п'яти мов.

Apple Intelligence тепер доступний вісьмома новими мовами.

В Apple Music додали жест свайпа для перемикання треків.

У додатку Фото перероблено інтерфейс для перемотування відео.

У Календарі список подій тепер відображається з кольоровими акцентами на всю ширину.

У Телефоні оновили клавіатуру, оформивши її в стилі Liquid Glass.

Крім того, в коді системи знайшли згадки про підготовку підтримки MCP для майбутніх можливостей штучного інтелекту.

Нові функції в iOS 26 (фото: 9to5Mac)

Коли чекати на реліз

Оскільки це лише перша бета, Apple може додати й інші функції в наступних версіях iOS 26.1. З досвіду минулих років, фінальний реліз очікується наприкінці жовтня після кількох циклів тестування.

Як встановити iOS 26.1 public beta

Якщо ви вже зареєстровані в програмі публічного бета-тестування Apple, оновлення можна завантажити прямо з розділу "Оновлення ПЗ" у налаштуваннях iPhone. Потрібно лише переконатися, що опція Beta Updates активна.

Новим користувачам доступна реєстрація на сайті beta.apple.com.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhoneiOS