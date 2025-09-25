Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhone

Компанія Apple представила першу публічну бета-версію iOS 26.1 для iPhone. Раніше оновлення було доступне тільки розробникам, а тепер спробувати його можуть усі користувачі програми тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
AirPods отримали функцію Live Translation з підтримкою ще п'яти мов.
Apple Intelligence тепер доступний вісьмома новими мовами.
В Apple Music додали жест свайпа для перемикання треків.
У додатку Фото перероблено інтерфейс для перемотування відео.
У Календарі список подій тепер відображається з кольоровими акцентами на всю ширину.
У Телефоні оновили клавіатуру, оформивши її в стилі Liquid Glass.
Крім того, в коді системи знайшли згадки про підготовку підтримки MCP для майбутніх можливостей штучного інтелекту.
Оскільки це лише перша бета, Apple може додати й інші функції в наступних версіях iOS 26.1. З досвіду минулих років, фінальний реліз очікується наприкінці жовтня після кількох циклів тестування.
Якщо ви вже зареєстровані в програмі публічного бета-тестування Apple, оновлення можна завантажити прямо з розділу "Оновлення ПЗ" у налаштуваннях iPhone. Потрібно лише переконатися, що опція Beta Updates активна.
Новим користувачам доступна реєстрація на сайті beta.apple.com.
