Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.1: что изменится на iPhone

Что нового в iOS 26.1 beta 1

AirPods получили функцию Live Translation с поддержкой еще пяти языков.

Apple Intelligence теперь доступен на восьми новых языках.

В Apple Music добавили жест свайпа для переключения треков.

В приложении Фото переработан интерфейс для перемотки видео.

В Календаре список событий теперь отображается с цветными акцентами на всю ширину.

В Телефоне обновили клавиатуру, оформив ее в стиле Liquid Glass.

Кроме того, в коде системы нашли упоминания о подготовке поддержки MCP для будущих возможностей искусственного интеллекта.

Новые функции в iOS 26 (фото: 9to5Mac)

Когда ждать релиз

Так как это лишь первая бета, Apple может добавить и другие функции в следующих версиях iOS 26.1. По опыту прошлых лет, финальный релиз ожидается в конце октября после нескольких циклов тестирования.

Как установить iOS 26.1 public beta

Если вы уже зарегистрированы в программе публичного бета-тестирования Apple, обновление можно загрузить прямо из раздела "Обновление ПО" в настройках iPhone. Нужно лишь убедиться, что опция Beta Updates активна.

Новым пользователям доступна регистрация на сайте beta.apple.com.