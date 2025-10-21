ua en ru
Apple випустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: що важливе додали і коли чекати на фінальний реліз

Вівторок 21 жовтня 2025 07:23
UA EN RU
Apple випустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: що важливе додали і коли чекати на фінальний реліз Що нового в iOS 26.1 beta 4 від Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple випустила четверту бета-версію iOS 26.1 для розробників і учасників публічного тестування. Це перше велике оновлення системи, фінальний реліз якого очікується наприкінці жовтня. Серед нововведень - оновлений дизайн, поліпшений захист даних і нові мови для Apple Intelligence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Liquid Glass: налаштування прозорості інтерфейсу

Головною зміною iOS 26.1 beta 4 стала нова функція Liquid Glass. Тепер користувачі можуть вибрати між прозорим і тонованим стилем інтерфейсу - налаштування впливає на прозорість повідомлень, панелей вкладок та інших візуальних елементів.

Перемикач доступний у меню Налаштування, Екран і яскравість, Liquid Glass на iPhone і iPad, а також на Mac через Налаштування, Зовнішній вигляд, Liquid Glass.

Apple випустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: що важливе додали і коли чекати на фінальний релізПеремикання прозорості рідкого скла (фото: MacRumors)

Вимкнення камери з екрана блокування

Ще одна довгоочікувана зміна - можливість відключити свайп для відкриття камери на екрані блокування. Ця функція доступна в розділі Налаштування, Камера, Свайп для відкриття камери.

Тепер користувачі зможуть уникнути випадкових запусків камери, особливо при використанні чохлів або свайпів у кишені.

Apple випустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: що важливе додали і коли чекати на фінальний релізБлокування екрана камери свайпом (фото: MacRumors)

Apple Intelligence і нові мови

Система Apple Intelligence тепер підтримує китайську (традиційну), датську, нідерландську, норвезьку, португальську, шведську, турецьку та в'єтнамську мови.

Функція Live Translation в AirPods також отримала розширення - додано китайську (спрощену і традиційну), італійську, японську та корейську мови.

Apple випустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: що важливе додали і коли чекати на фінальний релізСистема Apple Intelligence тепер підтримує інші мови (фото: MacRumors)

Ребрендинг Apple TV та інші поліпшення

Apple оголосила про ребрендинг стримінгового сервісу Apple TV+ - тепер він називатиметься просто Apple TV і отримає "нову яскраву ідентичність". У застосунку з'явиться новий фірмовий значок.

У налаштуваннях також з'явиться новий розділ "Локальне захоплення", де можна вибрати, де зберігати локальні файли запису і ввімкнути тільки аудіозахоплення.

Крім того, в iOS 26.1 поліпшено інтерфейс вимкнення будильників (Проведіть для розблокування), додано жести для зміни треків у застосунку "Музика", а також внесено десятки дрібних поліпшень.

Раніше ми писали, що в iOS 26 з'явилися десятки нових функцій Apple Intelligence.

Також ми розповідали, як увімкнути фільтрацію повідомлень в iOS 26, щоб позбутися спаму і небажаних повідомлень.

А ще у нас є матеріал про 10 корисних функцій iOS 26, які варто ввімкнути насамперед, щоб розкрити всі можливості вашого iPhone.

