Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релиз

Вторник 21 октября 2025 07:23
UA EN RU
Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релиз Что нового в iOS 26.1 beta 4 от Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 26.1 для разработчиков и участников публичного тестирования. Это первое крупное обновление системы, финальный релиз которого ожидается в конце октября. Среди нововведений - обновленный дизайн, улучшенная защита данных и новые языки для Apple Intelligence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Liquid Glass: настройка прозрачности интерфейса

Главным изменением iOS 26.1 beta 4 стала новая функция Liquid Glass. Теперь пользователи могут выбрать между прозрачным и тонированным стилем интерфейса - настройка влияет на прозрачность уведомлений, панелей вкладок и других визуальных элементов.

Переключатель доступен в меню Настройки, Экран и яркость, Liquid Glass на iPhone и iPad, а также на Mac через Настройки, Внешний вид, Liquid Glass.

Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релизПереключение прозрачности жидкого стекла (фото: MacRumors)

Отключение камеры с экрана блокировки

Еще одно долгожданное изменение - возможность отключить свайп для открытия камеры на экране блокировки. Эта функция доступна в разделе Настройки, Камера, Свайп для открытия камеры.

Теперь пользователи смогут избежать случайных запусков камеры, особенно при использовании чехлов или свайпов в кармане.

Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релизБлокировка экрана камеры свайпом (фото: MacRumors)

Apple Intelligence и новые языки

Система Apple Intelligence теперь поддерживает китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский, шведский, турецкий и вьетнамский языки.

Функция Live Translation в AirPods также получила расширение - добавлены китайский (упрощенный и традиционный), итальянский, японский и корейский языки.

Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релизСистема Apple Intelligence теперь поддерживает другие языки (фото: MacRumors)

Ребрендинг Apple TV и другие улучшения

Apple объявила о ребрендинге стримингового сервиса Apple TV+ - теперь он будет называться просто Apple TV и получит "новую яркую идентичность". В приложении появится новый фирменный значок.

В настройках также появится новый раздел "Локальный захват", где можно выбрать, где сохранять локальные файлы записи и включить только аудиозахват.

Кроме того, в iOS 26.1 улучшен интерфейс отключения будильников (Проведите для разблокировки), добавлены жесты для смены треков в приложении "Музыка", а также внесены десятки мелких улучшений.

Ранее мы писали, что в iOS 26 появились десятки новых функций Apple Intelligence.

Также мы рассказывали, как включить фильтрацию сообщений в iOS 26, чтобы избавиться от спама и нежелательных уведомлений.

А еще у нас есть материал о 10 полезных функциях iOS 26, которые стоит включить в первую очередь, чтобы раскрыть все возможности вашего iPhone.

