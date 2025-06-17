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Apple випустила бета-версію iOS 18.6: що зміниться для користувачів

Вівторок 17 червня 2025 14:05
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Apple випустила бета-версію iOS 18.6: що зміниться для користувачів iOS 18.6 вже доступна для розробників (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple випустила першу бета-версію оновлень iOS 18.6 і iPadOS 18.6 для розробників. Тестова збірка вийшла через понад місяць після релізу стабільної версії iOS 18.5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Що нового в iOS 18.6

Однією з ключових змін може стати впровадження Apple Intelligence на території Китаю. За даними ЗМІ, компанія планує використовувати локальних партнерів - Alibaba і Baidu для інтеграції АІ-функцій. Однак поки невідомо, чи відбудеться запуск найближчим часом, оскільки Apple стикається з регуляторними бар'єрами в країні.

Про інші помітні нововведення в iOS 18.6 поки не повідомляється. За інформацією джерел, в Apple поступово завершують роботу над версією 18 і зміщують основний фокус на iOS 26, яка наразі проходить стадію публічного тестування і має вийти у вересні цього року.

Завантажити бета-оновлення можна через додаток "Налаштування" на сумісних пристроях, перейшовши в розділ Основні, Оновлення ПЗ.

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