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Apple выпустила бета-версию iOS 18.6: что изменится для пользователей

Вторник 17 июня 2025 14:05
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Apple выпустила бета-версию iOS 18.6: что изменится для пользователей iOS 18.6 уже доступна для разработчиков (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple выпустила первую бета-версию обновлений iOS 18.6 и iPadOS 18.6 для разработчиков. Тестовая сборка вышла спустя более месяца после релиза стабильной версии iOS 18.5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Что нового в iOS 18.6

Одним из ключевых изменений может стать внедрение Apple Intelligence на территории Китая. По данным СМИ, компания планирует использовать локальных партнеров - Alibaba и Baidu для интеграции ИИ-функций. Однако пока неизвестно, состоится ли запуск в ближайшее время, поскольку Apple сталкивается с регуляторными барьерами в стране.

О других заметных нововведениях в iOS 18.6 пока не сообщается. По информации источников, в Apple постепенно завершают работу над версией 18 и смещают основной фокус на iOS 26, которая сейчас проходит стадию публичного тестирования и должна выйти в сентябре этого года.

Скачать бета-обновление можно через приложение "Настройки" на совместимых устройствах, перейдя в раздел Основные, Обновление ПО.

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