Apple виправить головні мінуси iPhone Air: що зміниться у новій версії

Що було не так з першим поколінням?

Перший ультралегкий iPhone Air, який дебютував минулої осені, не став бестселером. Користувачі критикували пристрій за надто компромісні рішення, на які компанія пішла заради рекордно тонкого корпусу.

Головними мінусами називали слабку автономність і наявність лише однієї камери.

За даними джерел, у новій моделі, реліз якої заплановано на весну 2027 року, Apple збирається усунути ці недоліки.

Очікується, що iPhone Air 2 отримає:

Повноцінну подвійну основну камеру.

Суттєво покращений час автономної роботи.

Енергоефективний і потужний процесор наступного покоління A20 Pro.

Чимало аналітиків вважали перший Air лише тимчасовим експериментом та прототипом перед створенням майбутнього гнучкого iPhone. Проте розробка другого покоління свідчить про те, що Apple хоче зробити ультратонкий дизайн постійною частиною своєї мобільної лінійки.

Нова стратегія та зміна календаря презентацій

Поява чуток про весняний реліз підтверджує, що Apple повністю переосмислює свій звичний календар продуктів. Раніше компанія презентувала всі телефони виключно у вересні.

За останні 12 місяців стратегія змінилася: восени Apple фокусується лише на найдорожчих флагманах, тоді як анонс доступнішого iPhone 17e перенесли на весну. Туди ж планують перенести й оновлений Air.

Оскільки попередні спроби Apple створювати компактні пристрої (лінійки iPhone mini та iPhone SE) були остаточно закриті та закинуті, компанія намагається підійти до ідеї компактності з іншого боку - пропонуючи користувачам не маленький, а екстремально тонкий та легкий гаджет.