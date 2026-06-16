Apple випустила нові бета-версії iOS, macOS і watchOS: що змінилося для iPhone і Mac

Apple офіційно випустила чергові бета-версії чинних операційних систем для розробників. Нові збірки доступні для користувачів iPhone, iPad, Apple Watch, Mac та інших фірмових гаджетів.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на Apple Insider .

Які пристрої отримали оновлення?

Американський техногігант продовжує паралельно тестувати дві версії ОС. На тлі нещодавньої презентації систем майбутнього покоління Apple підтримує актуальну лінійку.

Свіжі тестові збірки вийшли для таких платформ:

iOS 26.6 та iPadOS 26.6 (збірка 23G5043d);

watchOS 26.6 (збірка 23U5040d);

visionOS 26.6 (збірка 23O5743c);

tvOS 26.6 та HomePod Software 26.6 (збірка 23L5744d);

macOS Tahoe 26.6 (збірка 25G5043d).

Окрім цього, розробники отримали дві передрелізні версії застарілих систем для комп'ютерів - macOS 15.7.8 RC 2 та macOS 14.8.8 RC 2. Попередній раунд тестування стартував наприкінці минулого місяця - 26 травня.

Що змінилося?

Зазвичай під час паралельного тестування двох поколінь платформ усі ключові нові функції дістаються майбутньому поколінню пристроїв. Поточні версії систем націлені на оптимізацію роботи гаджетів, тож розробники зосередилися на підвищенні продуктивності та виправленні системних помилок.

У попередній бета-версії оглядачі виявили нове сповіщення для додатка "Контакти". Система тепер попереджає користувача, якщо він досягає ліміту в 20 000 заблокованих номерів. Також у коді виявили важливе виправлення безпеки для фірмового навігаційного сервісу Apple Maps.

Важливе попередження для користувачів

Експерти та представники компанії наполегливо радять не поспішати із завантаженням оновлених систем. Оскільки прошивки мають статус версій для розробників, існує реальний ризик виникнення серйозних помилок.

Встановлення такого софту на основні пристрої може призвести до нестабільної роботи гаджетів і повної втрати особистих даних.

Тестувати оновлення радять виключно на додатковому обладнанні та лише після створення резервної копії всієї інформації. Для звичайних користувачів техніки Apple невдовзі вийде публічна бета-версія, яка є більш захищеною від збоїв.