Apple устранит основные недостатки iPhone Air: что изменится в новой версии

Что не так с первым поколением?

Первый сверхлегкий iPhone Air, дебютировавший прошлой осенью, не стал бестселлером. Пользователи критиковали устройство за слишком компромиссные решения, на которые компания пошла ради рекордно тонкого корпуса.

Главными минусами называли слабую автономность и наличие только одной камеры.

По данным источников, в новой модели, релиз которой запланирован на весну 2027 года, Apple собирается устранить эти недостатки.

Ожидается, что iPhone Air 2 получит:

Полноценную двойную основную камеру.

Существенно улучшенное время автономной работы.

Энергоэффективный и мощный процессор следующего поколения A20 Pro.

Многие аналитики считали первый Air лишь временным экспериментом и прототипом перед созданием будущего гибкого iPhone. Однако разработка второго поколения свидетельствует о том, что Apple хочет сделать ультратонкий дизайн постоянной частью своей мобильной линейки.

Новая стратегия и изменение графика презентаций

Появление слухов о весеннем релизе подтверждает, что Apple полностью переосмысливает свой привычный календарь выпусков. Ранее компания представляла все телефоны исключительно в сентябре.

За последние 12 месяцев стратегия изменилась: осенью Apple фокусируется только на самых дорогих флагманах, тогда как анонс более доступного iPhone 17e перенесли на весну. Туда же планируют перенести и обновленный Air.

Поскольку предыдущие попытки Apple создавать компактные устройства (линейки iPhone mini и iPhone SE) были окончательно закрыты и заброшены, компания пытается подойти к идее компактности с другой стороны - предлагая пользователям не маленький, а экстремально тонкий и лёгкий гаджет.