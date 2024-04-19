Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp

Видання зазначає, що з магазину зникли додатки WhatsApp, Threads, Telegram і Signal.

Компанія Apple повідомила, що адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити додатки з міркувань національної безпеки. Пекін протягом багатьох років забороняв використання іноземних платформ обміну повідомленнями та соціальних мереж, таких як WhatsApp.

Bloomberg пише, що це допомогло таким додаткам, як WeChat від Tencent домінувати всередині країни, хоча китайські користувачі, як і раніше, можуть використовувати віртуальні приватні мережі для перегляду іноземних ЗМІ.

Співзасновник і головний виконавчий директор AppInChina Річ Бішоп сказав, що китайські споживачі значною мірою обмежені тільки китайськими додатками з невеликою кількістю міжнародних.

З чим ще було пов'язане видалення застосунків

У серпні Китай попросив усіх розробників мобільних додатків зареєструватися в країні до кінця березня або припинити роботу.

Пекін назвав спробою протидії телефонному шахрайству та шахрайству. Міністерство промисловості та інформаційних технологій заявило, що з квітня по червень воно проводитиме роботу з нагляду за цими заявками і вживатиме заходів проти незареєстрованих додатків.

Apple уточнила, що зобов'язана дотримуватися законів країн, у яких працює, навіть якщо з ними не згодна.