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Apple по требованию Пекина удалила из китайского App Store мессенджеры Telegram и WhatsApp

Архивное фото: Apple удалила из китайского App Store мессенджеры Telegram и WhatsApp (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Apple удалила из китайского магазина App Store приложения компании Meta и мессенджер Telegram. Это произошло по требованию Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что из магазина исчезли приложения WhatsApp, Threads, Telegram и Signal.

Компания Apple сообщила, что администрация киберпространства Китая приказала удалить приложения из соображений национальной безопасности. Пекин в течение многих лет запрещал использование иностранных платформ обмена сообщениями и социальных сетей, таких как WhatsApp.

Bloomberg пишет, что это помогло таким приложениям, как WeChat от Tencent доминировать внутри страны, хотя китайские пользователи по-прежнему могут использовать виртуальные частные сети для просмотра иностранных СМИ.

Соучредитель и главный исполнительный директор AppInChina Рич Бишоп сказал, что китайские потребители в значительной степени ограничены только китайскими приложениями с небольшим количеством международных.

С чем еще было связано удаление приложений

В августе Китай попросил всех разработчиков мобильных приложений зарегистрироваться в стране до конца марта или прекратить работу.

Пекин назвал попыткой противодействия телефонному мошенничеству и мошенничеству. Министерство промышленности и информационных технологий заявило, что с апреля по июнь оно будет проводить работу по надзору за этими заявками и принимать меры против незарегистрированных приложений. 

Apple уточнила, что обязана соблюдать законы стран, в которых работает, даже если с ними не согласна. 

Запрет TikTok в США

Издание пишет, что это произошло в то время, когда Конгресс США находится в процессе запрета TikTok.

Американские политики ссылаются на соображения национальной безопасности и пытаются заставить компанию продать TikTok владельцу, который не является гражданином Китая. В противном случае приложению грозит запрет на рынке США.

Ранее президент Джо Байден заявил о готовности подписать закон, ограничивший работу соцсети TikTok в США.

Также спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил запретить TikTok. Об этом РБК-Украина рассказала в материале "Что предлагает спикер Джонсон о помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США".

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