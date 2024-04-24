Apple вимагає від Telegram блокувати низку каналів для українців, - Дуров

Telegram отримує запити від Apple щодо вимоги заблокувати низку каналів для користувачів iPhone з українських SIM-карт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Telegram Павла Дурова.

"Що стосується загальних новинних/пропагандистських каналів, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певні зміни тут можуть бути неминучими, принаймні для користувачів, які заходять у Telegram на iPhone з українських SIM-карт", - заявив Дуров.

Він відзначив, аби зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити. Дуров додав, що бажав би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок, втім "це не завжди залежить від нас".

Telegram в Україні

В Україні продовжуються дискусії довкола діяльності Telegram-каналів. Минулої осені голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про небезпеку з боку анонімних каналів. Водночас керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов зауважував, що попри проблеми з месенджером, його можна використати на користь України.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко відзначав, що в України є інструменти впливу на Дурова.