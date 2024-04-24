Apple требует от Telegram блокировать ряд каналов для украинцев, - Дуров

Telegram получает запросы от Apple по поводу требования заблокировать ряд каналов для пользователей iPhone с украинских SIM-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Telegram Павла Дурова.

"Что касается общих новостных/пропагандистских каналов, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают на то, что определенные изменения здесь могут быть неизбежными, по крайней мере для пользователей, которые заходят в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт", - заявил Дуров.

Он отметил, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы. Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мыслям, впрочем "это не всегда зависит от нас".

Telegram в Украине

В Украине продолжаются дискуссии о деятельности Telegram-каналов. Прошлой осенью глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал об опасности со стороны анонимных каналов. В то же время руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов замечал, что, несмотря на проблемы с мессенджером, его можно использовать в пользу Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отмечал, что у Украины есть инструменты влияния на Дурова.