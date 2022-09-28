ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple отказалась увеличивать производство iPhone: Bloomberg объяснило причину

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 13:23
Apple отказалась увеличивать производство iPhone: Bloomberg объяснило причину Фото: Apple отказалась увеличивать производство iPhone (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple отказалась от планов увеличения производства новых iPhone 14 после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Apple попросило поставщиков отказаться от идеи увеличить производство iPhone 14 на 6 миллионов единиц. В то же время, придерживаясь уровня предыдущего года, компания планирует выпустить 90 миллионов телефонов.

На фоне этих новостей фьючерсы фондового рынка США снизились:

  • производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. потерял 1,8%;
  • производитель iPhone Hon Hai Precision Industry Co. потерял 2,4%
  • специализированные производители Largan Precision Co. и LG Innotek Co потеряли более 7%;

Китай также пережил экономический спад. По состоянию на 26 сентября продажи Phone 14 в стране снизились на 11% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана