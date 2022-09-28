Apple отказалась увеличивать производство iPhone: Bloomberg объяснило причину
Компания Apple отказалась от планов увеличения производства новых iPhone 14 после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, Apple попросило поставщиков отказаться от идеи увеличить производство iPhone 14 на 6 миллионов единиц. В то же время, придерживаясь уровня предыдущего года, компания планирует выпустить 90 миллионов телефонов.
На фоне этих новостей фьючерсы фондового рынка США снизились:
- производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. потерял 1,8%;
- производитель iPhone Hon Hai Precision Industry Co. потерял 2,4%
- специализированные производители Largan Precision Co. и LG Innotek Co потеряли более 7%;
Китай также пережил экономический спад. По состоянию на 26 сентября продажи Phone 14 в стране снизились на 11% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.
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