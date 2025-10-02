UA

Економіка Авто Tech

Apple відкладає випуск гарнітури Vision Pro заради нових розумних окулярів із ШІ

Apple зосередиться на окулярах із ШІ замість полегшеного Vision Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple вирішила припинити розробку дешевшої та легшої версії Vision Pro вартістю 3 499 доларів, щоб зосередити ресурси на проекті смарт-окулярів. Мета Apple - прискорити створення окулярів, щоб конкурувати з Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Раніше ходили чутки про те, що Apple працює над полегшеною і доступною моделлю під кодовою назвою Vision Air, яка могла б вийти у 2027 році. Зараз інженерів з цього проекту переводять на розробку смарт-окулярів.

Конкуренція з Meta

Apple розробляє смарт-окуляри з камерами, мікрофонами та функціями ШІ, які стануть конкурентом Ray-Ban з ШІ від Meta. Окуляри можуть бути представлені вже наступного року з подальшим масовим запуском у 2027 році.

Перша версія окулярів не матиме вбудованого дисплея, проте Apple розробляє окрему модель з екраном. Спочатку компанія планувала представити версію з дисплеєм у 2028 році, але вирішила прискорити роботу після нещодавнього анонсу Meta Ray-Ban Display з ШІ.

Apple Vision Pro (фото: Unsplash)

Meta Ray-Ban Display

Окуляри Meta включають вбудований кольоровий дисплей високої чіткості в одній з лінз, який здатний відображати повідомлення, фотографії та інформацію від Meta AI. Зовні окуляри виглядають як звичайні, незважаючи на екран, і є першою сходинкою до майбутніх AR-окулярів Orion.

Минулого року Meta показала прототип AR-окулярів із подвійними дисплеями. Обидві компанії націлені на випуск легких AR-окулярів у майбутньому.

З 2023 року Meta випустила кілька варіацій Ray-Ban, і її ШІ-продукт вважається більш просунутим, ніж у Apple. Смарт-окуляри Apple працюватимуть на основі ШІ та голосових команд, що потребуватиме нової версії Siri.

Apple відклала оновлення Siri після того, як асистент не виправдав очікувань щодо функцій Apple Intelligence в iOS 18, але нова версія на оновленій архітектурі очікується навесні 2026 року.

Смарт-окуляри Meta Ray-Ban Display (фото: MacRumors)

Дизайн і функціонал

Перші смарт-окуляри Apple будуть випускатися з різними матеріалами і варіантами оправ, перетворюючи пристрій на модний аксесуар. Користувачі зможуть вибрати колір і стиль оправи.

Усередині окулярів буде фірмовий чип Apple, але вони, як і раніше, залежатимуть від підключеного iPhone. Серед функцій: камери, мікрофони і можливості для відстеження здоров'я.

Хоча роботу над полегшеною версією Vision Pro призупинено, Apple все ще планує оновити поточну модель чипом M5 пізніше цього року.

