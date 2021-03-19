UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Apple усилит защиту от слежки в приложениях на iOS

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple намерена усилить защиту от слежки в приложениях на операционной системе iOS. В ближайшее время выпустят соответствующее обновление.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Apple готовит обновление iOS 14.5, после которого приложения не смогут собирать данные пользователя без его разрешения. В частности, речь идет о тех приложениях которые отслеживают поведение пользователя на других платформах и сайтах для создания целевой рекламы.

По данным Bloomberg, Facebook и другие компании уже опасаются, что большинство пользователей не будут давать разрешения на сбор данных, что негативно скажется на доходах от рекламы.

"Условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире, в том числе Apple. Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешение. Приложения, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены", - говорится в заявлении Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple в апреле планирует представить новые модели iPad Pro.

Также стало известно, что Apple запустила украинскую версию сайта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины AppleслежкаiOS
Читайте также
Интернет от SpaceX и планы Apple. Главное за неделю из мира технологий
Прогноз погоды