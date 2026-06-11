Apple урізала підтримку Apple Watch: які моделі не отримають watchOS 27

Розумна Siri AI для смарт-годинників

Голосовий асистент у watchOS 27 переходить на базу Apple Intelligence. Для обробки складних запитів годинник використовуватиме обчислювальні потужності підключеного смартфона, тому для повноцінної роботи ШІ-функцій знадобиться iPhone 15 Pro або новіша модель.

Головні зміни у роботі асистента:

Розуміння контексту: Siri навчилася аналізувати персональні дані користувача. Тепер у неї можна запитати номер водійського посвідчення, пароль з нещодавно збереженої нотатки або попросити знайти деталі бронювання житла.

Керування всередині додатків: ШІ-помічник може виконувати складні ланцюжки дій, наприклад, додавати фотографії до конкретних альбомів, зачитувати розклад майбутніх подій, надсилати електронні листи або запускати персональні спортивні цілі.

Окремий додаток Siri: на Apple Watch з'явиться повноцінна програма, де зберігатиметься вся історія текстових та голосових діалогів з ШІ-асистентом.

Нова Siri AI спочатку буде доступна лише англійською мовою, а підтримку інших мовних пакетів розробники обіцяють додавати поступово.

Автономний фітнес-тренер Workout Buddy

Платформа для тренувань Workout Buddy отримала оновлені алгоритми відстеження фізичної активності. Головне нововведення - повна автономність від смартфона.

Тепер користувачеві не потрібно брати із собою iPhone на пробіжки, щоб отримувати розгорнуту аналітику. Уся інформація про темп, пройдену дистанцію, прогрес та загальну тривалість заняття вираховується безпосередньо процесором годинника та виводиться на екран у режимі реального часу.

Додатково Apple покращила алгоритми розпізнавання рухів для закритих приміщень. Це має вирішити проблему, коли дані про кілометраж на біговій доріжці у спортзалі суттєво відрізняються від показників на екрані Apple Watch.

Новий жест для Smart Stack та інтерфейс Liquid Glass

У watchOS 27 розробники розвивають функцію безконтактного керування годинником за допомогою жестів однією рукою.

Які жести доступні:

Одиночне змикання пальців: швидке зведення вказівного та великого пальців тепер дозволяє вибрати та розгорнути конкретний віджет у стопці Smart Stack.

Це спрощує взаємодію з повідомленнями: можна швидко привітати друга з днем народження, перевірити баланс транспортної картки, змінити будильник або подивитися місце паркування автомобіля.

Візуальна частина системи отримала повноцінне впровадження стилю Liquid Glass, який анонсували торік. Розробники покращили контрастність системних шрифтів та оптимізували заломлення світла для кращого зчитування інформації з екрана під прямими сонячними променями.

Замість хаотичної хмари іконок з'явиться динамічна сітка програм, яка автоматично виносить на перший план найчастіше використовувані та нещодавно відкриті додатки. Головне місце у цій структурі закріплено за Siri.

Крім того, три окремі старі утиліти для пошуку (Find Devices, Find People, Find Items) об'єднали в один універсальний додаток Find My з картографічним інтерфейсом.

Акцент на FemTech та виправлення системних помилок

Додаток "Відстеження циклу" (Cycle Tracking) отримав додатковий медичний інструментарій. Тепер система здатна аналізувати зафіксовані фази та надсилати користувачкам сповіщення, якщо поточні біоритми вказують на ознаки настання пременопаузи або менопаузи, підкріплюючи це інформаційними ресурсами.

На рівні загальної стабільності системи розробники видалили застарілий код, завдяки чому:

Відтворення музичних треків безпосередньо з пам'яті годинника починається швидше.

Кількість пройдених кроків у додатку Fitness тепер миттєво синхронізується з базою даних програми Health без затримок.

Система навчилася надавати проактивні поради щодо оптимізації налаштувань для збереження заряду акумулятора.

Сумісність пристроїв та графік релізів

Разом із розширенням функцій Apple суттєво обмежила перелік підтримуваних пристроїв, відсіявши моделі, яким не вистачає продуктивності для роботи оновленого інтерфейсу та ШІ.

Зі списку сумісності видалили:

Apple Watch SE 2;

Apple Watch Series 6, Series 7 та Series 8;

Перше покоління Apple Watch Ultra.

У результаті watchOS 27 офіційно підтримуватимуть лише шість версій годинників (починаючи з Series 9, Series 10, Ultra 2 та новіших актуальних лінійок).

Перша бета-версія для розробників уже доступна для завантаження, а відкрите публічне тестування розпочнеться у липні.

Проте фахівці рекомендують користувачам почекати до офіційного релізу восени, оскільки процедура відкату (downgrade) Apple Watch із бета-версії на стабільну минулу прошивку у домашніх умовах неможлива.