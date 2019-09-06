Компания Apple переписала инструкции для голосового помощника Siri насчет ответов на вопроcы о феминизме и движению против сексуального насилия #MeToo. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой документы, переданные бывшим сотрудником компании.

В случае, если пользователь спросит Siri о подобных вещах, она должна обращаться к одной из трех команд: "не вовлекаться", "избегать" и, наконец, "информировать". Кроме того, механизм выбора ответов проработан таким образом, чтобы Siri говорила именно о "равенстве". Слово "феминизм" она не должна упоминать вообще.

Например, если спросить Siri, феминистка ли она, помощник ответит "Я считаю, что все люди должны быть равны", но других уточнений не даст.

Объясняя, почему Siri должна вести себя таким образом, компания указала, что помощника "необходимо защитить при работе с потенциально противоречивым контентом".

Документы также указывают, что Siri не должна вести себя так, будто она человек, или нарушать этические и моральные стандарты региона, где живет пользователь. Кроме того, помощник не имеет права навязывать пользователю свои принципы, ценности или мнение, говорится в документе.

Напомним, Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, эта функция может появиться в линейке iPhone 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Apple планирует весной следующего года выпустить более дешевый iPhone, чтобы завоевать покупателей на развивающихся рынках и завоевать позиции в Китае. Новая модель станет первым недорогим смартфоном Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году, который продавался по 399 долларов. Название и цена новой модели еще не определены.