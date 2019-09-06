Компанія Apple переписала інструкції для голосового помічника Siri щодо відповідей на питання про фемінізм та рух проти сексуального насильства #MeToo. Про це повідомляє The Guardian з посиланням документи, передані колишнім співробітником компанії.

У випадку, якщо користувач запитає Siri про подібні речі, вона повинна звертатися до однієї з трьох команд: "не втягуватися", "уникати" і, нарешті, "інформувати". Крім того, механізм вибору відповідей виконаний таким чином, щоб Siri говорила саме про "рівність". Слово "фемінізм" вона не повинна згадувати взагалі.

Наприклад, якщо запитати Siri, чи феміністка вона, помічник відповість "Я вважаю, що всі люди мають бути рівними", але інших уточнень не дасть.

Пояснюючи, чому Siri повинна поводитися таким чином, компанія вказала, що помічника "необхідно захистити при роботі з потенційно суперечливим контентом".

Документи також вказують, що Siri не повинна вести себе так, ніби вона людина, чи порушувати етичні та моральні стандарти регіону, де живе користувач. Крім того, помічник не має права нав'язувати користувачу свої принципи, цінності чи думку, йдеться в документі.

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Як повідомляло РБК-Україна, Apple планує навесні наступного року випустити дешевий iPhone, щоб завоювати покупців на ринках та завоювати позиції в Китаї. Нова модель стане першим недорогим смартфоном Apple з моменту запуску iPhone SE в 2016 році, який продавався за 399 доларів. Назва і ціна нової моделі ще не визначено.