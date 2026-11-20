Купертіно шукає керівника інженерного напряму для створення власного ШІ-агента, здатного працювати за комп'ютером замість користувача, паралельно посилюючи обмеження для сторонніх агентів у macOS 27.3.

Що вмітиме ШІ-агент від Apple?

В описі вакансії пропонується уявити ШІ-агента, який користується комп'ютером так само, як досвідчена людина: переглядає вебсторінки, працює у різних програмах, запускає команди, пише та налагоджує код, викликає сервіси й підбирає потрібний інструмент для кожного кроку.

Усе це має відбуватися приватно та з фірмовою якістю виконання, властивою продуктам Apple.

Також зазначається, що агент повинен вільно перемикатися між інструментами та виконувати багатоетапні задачі в програмах, браузерах, командному рядку, коді й через API.

Попри те, що компанії останнім часом активно розвивають агентні сервіси (зокрема OpenAI, Anthropic та Meta), в Apple наразі не коментують деталі розробки, а сам проєкт перебуває на ранній стадії та може з'явитися не раніше кінця наступного року.

Читайте більше: Apple посилює захист Mac: як не дозволити програмам бачити зайві особисті дані

Обмеження для сторонніх агентів у macOS 27.3

Паралельно з розвитком власного помічника Apple ускладнює для сторонніх ШІ-агентів отримання повного контролю над комп'ютерами користувачів.

Так, в оновленні macOS 27.3 планують додати попередження, які застерігатимуть від надання повного доступу стороннім агентам.

Ще у жовтні Apple попередила розробників про запровадження додаткових обмежень. Відтепер користувачі зможуть надати програмі такий широкий доступ лише після окремого чіткого підтвердження.