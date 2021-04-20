Apple сегодня проведет весеннюю презентацию: где и когда смотреть

Американская компания Apple сегодня проведет весеннюю презентацию. Ожидается, что будут показаны новые гаджеты, в том числе компьютеры iMac.

О том, что презентация пройдет именно сегодня, свидетельствует анонс на официальном YouTube-канале Apple.

Сообщается, что презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на YouTube.

Отметим, как полагает ряд авторитетных инсайдеров, Apple сегодня представит новые модели iMac. Они могут выйти в пяти цветах. Кроме того, по предварительным данным, экраны новых компьютеров iMac будут больше, чем в предыдущих моделях.

Также могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками, iPad mini 6 и умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.