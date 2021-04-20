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Apple сегодня проведет весеннюю презентацию: где и когда смотреть

Новина українською → Купертино, Вторник 20 апреля 2021 11:27
Apple сегодня проведет весеннюю презентацию: где и когда смотреть Фото: Apple сегодня покажет новые гаджеты (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple сегодня проведет весеннюю презентацию. Ожидается, что будут показаны новые гаджеты, в том числе компьютеры iMac.

О том, что презентация пройдет именно сегодня, свидетельствует анонс на официальном YouTube-канале Apple.

Сообщается, что презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на YouTube.

Отметим, как полагает ряд авторитетных инсайдеров, Apple сегодня представит новые модели iMac. Они могут выйти в пяти цветах. Кроме того, по предварительным данным, экраны новых компьютеров iMac будут больше, чем в предыдущих моделях.

Также могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками, iPad mini 6 и умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за дефицита компонентов. В частности, при производстве MacBook 2021 года компания столкнулась с нехваткой печатных плат, а в случае с планшетами iPad - с дефицитом дисплеев.

Также недавно стало известно, что Apple разрешила сервисным центрам в Украине официально чинить свою технику.

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