ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Apple сьогодні проведе весняну презентацію: де і коли дивитися

Новость на русском → Купертіно, Вівторок 20 квітня 2021 11:27
Apple сьогодні проведе весняну презентацію: де і коли дивитися Фото: Apple сьогодні покаже нові гаджети (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple сьогодні проведе весняну презентацію. Очікується, що будуть показані нові гаджети, у тому числі комп'ютери iMac.

Про те, що презентація відбудеться саме сьогодні, свідчить анонс на офіційному YouTube-каналі Apple.

Повідомляється, що презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на YouTube.

Відзначимо, як вважає низка авторитетних інсайдерів, Apple сьогодні представить нові моделі iMac. Вони можуть вийти в п'яти кольорах. Крім того, за попередніми даними, екрани нових комп'ютерів iMac більші, ніж у попередніх моделях.

Також можуть показати нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками, iPad mini 6 та розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через дефіцит компонентів. Зокрема, при виробництві MacBook 2021 року компанія зіткнулася з нестачею друкованих плат, а у випадку з планшетами iPad - з дефіцитом дисплеїв.

Також нещодавно стало відомо, що Apple дозволила сервісним центрам в Україні офіційно лагодити свою техніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech Apple гаджет презентация
NEWS
В Україні 8940 нових випадків коронавірусу
В Україні 8940 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"