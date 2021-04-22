Apple расширяет рекламный бизнес и вводит новые правила конфиденциальности для iPhone

Сейчас Apple продает поисковую рекламу для своего App Store, что позволяет разработчикам платить за лучший результат в выдаче.

FT пишет, что второй рекламный блок в App Store, вероятно, понравится рекламодателям, поскольку что изменения конфиденциальности iPhone снизят эффективность таргетированной рекламы. Компания планирует добавить новый рекламный блок в разделе "рекомендуемые" приложения на своей странице, сообщает издание.

Издание пишет, что предстоящее обновление iOS 14.5 не позволит приложениям и рекламодателям собирать данные о пользователях iPhone без их явного согласия. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, что нанесет огромный удар по работе индустрии мобильной рекламы.