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Apple расширяет рекламный бизнес и вводит новые правила конфиденциальности для iPhone

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 15:16
Apple расширяет рекламный бизнес и вводит новые правила конфиденциальности для iPhone Фото: Apple меняет политику конфиденциальности для iPhone (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple планирует расширить свой рекламный бизнес. На фоне запланированы изменения политики конфиденциальности для iPhone.

Об этом сообщает Financial Times.

Сейчас Apple продает поисковую рекламу для своего App Store, что позволяет разработчикам платить за лучший результат в выдаче.

FT пишет, что второй рекламный блок в App Store, вероятно, понравится рекламодателям, поскольку что изменения конфиденциальности iPhone снизят эффективность таргетированной рекламы. Компания планирует добавить новый рекламный блок в разделе "рекомендуемые" приложения на своей странице, сообщает издание.

Издание пишет, что предстоящее обновление iOS 14.5 не позволит приложениям и рекламодателям собирать данные о пользователях iPhone без их явного согласия. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, что нанесет огромный удар по работе индустрии мобильной рекламы.

Напомним, американская компания Apple намерена усилить защиту от слежки в приложениях на операционной системе iOS.

Также стало известно, что Apple запустила украинскую версию сайта.

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