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Apple расширит выбор внутренней памяти в новом iPhone, - The Verge

Автор: Сергей Пышкин

Apple может выпустить первый iPhone с внутренней памятью более 512 Гб. Компания приняла решение отказаться от 64 Гб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что новые модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут выпускаться с внутренней памятью 1 Тб, 512 Гб, 256 Гб и 128 Гб.

Компания решила отказаться от наименьшего объема - 64 Гб.

Также известно, что новые iPhone 13 будут оснащены поддержкой спутниковой связи.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Apple планирует провести презентацию новых гаджетов 14 сентября.

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