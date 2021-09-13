Apple расширит выбор внутренней памяти в новом iPhone, - The Verge

Apple может выпустить первый iPhone с внутренней памятью более 512 Гб. Компания приняла решение отказаться от 64 Гб.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Отмечается, что новые модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут выпускаться с внутренней памятью 1 Тб, 512 Гб, 256 Гб и 128 Гб.
Компания решила отказаться от наименьшего объема - 64 Гб.
Также известно, что новые iPhone 13 будут оснащены поддержкой спутниковой связи.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Apple планирует провести презентацию новых гаджетов 14 сентября.