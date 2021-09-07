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Apple проведет презентацию новинок 14 сентября: какие гаджеты могут показать

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Калифорния, Вторник 07 сентября 2021 21:55
Apple проведет презентацию новинок 14 сентября: какие гаджеты могут показать Фото: Apple анонсировала новую презентацию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Apple анонсировала презентацию своих новых гаджетов. Презентация запланирована уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Apple.

Когда состоится презентация

Как анонсировали в Apple, презентация новинок состоится 14 сентября. Начало презентации запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию новых гаджетов можно будет на сайте apple.com или в приложении Apple TV.

Что могут презентовать

Согласно инсайдам, которые распространяют профильные СМИ, на сентябрьской презентации компания Apple может представить новую линейку iPhone 13, а также наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

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