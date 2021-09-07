Apple проведет презентацию новинок 14 сентября: какие гаджеты могут показать
Фото: Apple анонсировала новую презентацию (Getty Images)
Американская компания Apple анонсировала презентацию своих новых гаджетов. Презентация запланирована уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Apple.
Когда состоится презентация
Как анонсировали в Apple, презентация новинок состоится 14 сентября. Начало презентации запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Посмотреть презентацию новых гаджетов можно будет на сайте apple.com или в приложении Apple TV.
Что могут презентовать
Согласно инсайдам, которые распространяют профильные СМИ, на сентябрьской презентации компания Apple может представить новую линейку iPhone 13, а также наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.