Apple проведет презентацию новинок 14 сентября: какие гаджеты могут показать

Американская компания Apple анонсировала презентацию своих новых гаджетов . Презентация запланирована уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Apple .

Когда состоится презентация

Как анонсировали в Apple, презентация новинок состоится 14 сентября. Начало презентации запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию новых гаджетов можно будет на сайте apple.com или в приложении Apple TV.

Что могут презентовать

Согласно инсайдам, которые распространяют профильные СМИ, на сентябрьской презентации компания Apple может представить новую линейку iPhone 13, а также наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.