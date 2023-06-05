Apple проводить велику літню презентацію: онлайн-трансляція

iOS 17

У наступній версії мобільної ОС для смартфонів iPhone з'явиться можливість настроювати екран дзвінка. Інші додатки також матимуть доступ до створення таких екранів.

Оновлюється додаток телефону. На контакт можна поставити персоналізовані постери, у яких ім'я контакту можна кастомізувати як завгодно. Зокрема, змінювати колір, шрифт та ставити анімовані емодзі.

Серйозне нововведення для голосової пошти. Смартфон зможе на автовідповідачі слухати дзвінок, розшифровувати, переводити в текст і відображати його на екрані.

Фото: власники iPhone вперше зможуть гнучко налаштовувати екрани дзвінків (скриншот презентації Apple)

iMessage дозволить ділитися своїм місцем розташування в реальному часі, додаток отримає додаткові стікери, а також пошук у повідомленнях за фільтрами. А у FaceTime можна буде залишити відеоповідомлення, якщо ви не додзвонилися до абонента.

Функція NameDrop. З її допомогою можна передавати файли або контакти, просто піднісши iPhone один до одного (також працює з AppleWatch).

Фото: NameDrop дозволить легко ділитися файлами та контактами (скриншот презентації Apple)

Також до системи додано клавіатуру з новим автокоректом на основі штучного інтелекту. Нейромережа навчається на текстах користувача і зможе автоматично коригувати як окремі слова, а й фрази. А оновлена функція диктування тексту розпізнає мову ще краще.

Новий додаток Journal. Воно збиратиме інформацію про користувача та створюватиме стильні добірки фото, музики тощо. А ще у ньому можна буде вести свій щоденник.

Нова функція StandBy. Якщо поставити iPhone на зарядку на док-станцію в горизонтальному режимі, то він показуватиме годинник, календар та інші віджети. Крім того, в iOS 17 для виклику голосового помічника досить просто покликати Siri, замість фрази "Привіт, Siri".

Фото: нова функція StandBy (скриншот презентації Apple)

MacPro на процесорі M2 Ultra

Виробник стверджує, що він у 3 рази швидше, ніж попередник на Intel і здатний обробляти 24 потоки відео в 4К.

Фото: новий MacPro (скриншот із презентації Apple)

Зовні MacPro не змінився. Але тепер усі комп'ютери Apple працюють на власних процесорах. Ціна у США - від 6999 доларів.

Mac Studio

Новий Mac Studio отримав процесори M2 Max та M2 Ultra. Що стосується останнього, то це два M2 Max, об'єднані в 1. Apple обіцяє приріст продуктивності від 20 до 40% порівняно з M1 Ultra у різних завданнях. Процесор здатний одночасно обробляти потік з 22 відео з роздільною здатністю 8К.

Фото: новий Mac Studio (скриншот із презентації Apple)

Mac Studio підтримує 192 ГБ об'єднаної пам'яті. Ціна у США - від 1999 доларів.

Новий MacBook Air

Презентація розпочалася з комп'ютерів Mac. Першою новинкою став ноутбук MacBook Air із діагоналлю екрану 15 дюймів.

Його товщина становить лише 11,5 міліметрів. Це найтонший 15-дюймовий ноутбук у світі. Яскравість дисплея - 500 ніт, роздільна здатність веб-камери - 1080p. У ноутбуці 3 мікрофони та 6 динаміків.

Фото: новий MacBook Air (скриншот із презентації Apple)

"Серцем" нового MacBook Air став чіп власної розробки М2. Виробник обіцяє 18 годин автономної роботи і запевняє, що він кращий за будь-який 15-дюймовий ноутбук на процесорах Intel.

Старт продажів у США вже наступного тижня. Ціна - 1299 доларів. У продажу також залишаться 13-дюймові MacBook Air на чіпах М1 та М2.

Можливі анонси

Згідно з чутками та інформацією від інсайдерів, основна частина презентації буде присвячена оновленням операційних систем - macOS, watchOS, iPadOS та iOS.

Крім того, очікується анонс гарнітури змішаної реальності Reality Pro, розробка якої ведеться вже протягом семи років. Її презентація неодноразово переносилася через різні проблеми.

Також не виключено, що компанія покаже новий MacBook Air. За чутками він може отримати 15-дюймовий (або навіть 15,5) дисплей. Актуальний Air має екран на 13,6 дюймів.

Як вважають інсайдери, на WWDC 2023 ще можуть показати кілька нових комп'ютерів Mac. Ймовірно оновлення отримає Mac Pro і таким чином компанія закінчить дворічний перехід з процесорів Intel на власні чіпи.

Сьогодні також можуть показати iOS 17. Згідно з витоками, головним нововведенням стане оновлений екран блокування, завдяки якому iPhone перетвориться на "розумний дисплей". На екрані блокування постійно відображатиметься погода, повідомлення та інша оновлювана інформація.