Apple проводит большую летнюю презентацию: онлайн-трансляция

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Возможные анонсы

Согласно слухам и информации от инсайдеров, основная часть презентации будет посвящена обновлениям операционных систем - macOS, watchOS, iPadOS и iOS.

Кроме того, ожидается анонс гарнитуры смешанной реальности Reality Pro, разработка которое ведется уже в течение семи лет. Ее презентация неоднократно переносилась из-за различных проблем.

Также не исключено, что компания покажет новый MacBook Air. По слухам, он может получить 15-дюймовый (или даже 15,5) дисплей. Актуальный Air имеет экран на 13,6 дюймов.

Как полагают инсайдеры, на WWDC 2023 могут представить несколько новых компьютеров Mac. Предполагается, что обновление получит Mac Pro, и таким образом компания закончит двухлетний переход с процессоров Intel на собственные чипы.

Сегодня также могут показать iOS 17. Согласно утечкам, главным нововведением станет обновленный экран блокировки, благодаря которому iPhone превратится в "умный дисплей". На экране блокировки будут постоянно отображаться погода, уведомления и другая обновляющаяся информация.