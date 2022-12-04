Apple ускорит вывод своих заводов из Китая, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу, в ходе которых сотни рабочих завода Foxconn Technology Group устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса.

Специалисты компании Apple, отвечающие за поставки комплектующих и пожелавшие остаться неназванными, отмечают, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса сконцентрирована в одном регионе.

В Apple заявили, что одно из решений заключается в привлечении большего числа сборщиков, в том числе в соседних с Китаем Индии и Вьетнаме.