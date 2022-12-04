ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Apple ускорит вывод своих заводов из Китая, - WSJ

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 04 декабря 2022 19:53
Apple ускорит вывод своих заводов из Китая, - WSJ Фото: Apple ускорит вывод своих заводов из Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple, производитель цифровой электроники, намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу, в ходе которых сотни рабочих завода Foxconn Technology Group устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса.

Специалисты компании Apple, отвечающие за поставки комплектующих и пожелавшие остаться неназванными, отмечают, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса сконцентрирована в одном регионе.

В Apple заявили, что одно из решений заключается в привлечении большего числа сборщиков, в том числе в соседних с Китаем Индии и Вьетнаме.

Напомним, РБК-Украина писало о причине дефицита iPhone в нынешнюю "Черную пятницу".

Кроме того, массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в китайском Чжэнчжоу, возможно, приведут к недовыпуску почти 6 млн iPhone Pro в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Китай
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии