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Apple примет меры, чтобы затруднить взлом iPhone

НовостиТелеком & IT    14.06.2018 - 09:25
Иллюстративное фото (flickr.com)
Иллюстративное фото (flickr.com)

Обновление предусмотрено в бета-версиях iOS 11.4.1 и iOS12

В компании Apple сообщили, что настройки iPhone будут изменены для того, чтобы правоохранительные органы не могли попасть в устройства пользователей. Об этом сообщает News.sky.

Как сообщается, представители Apple заявили, что таким образом компания сможет защитить своих пользователей в тех странах, где сотрудники правоохранительных органов изымают и взламывают смартфоны, чтобы получить информацию.

"С изменениями полиции или хакерам нужно будет потратить час или меньше, чтобы получить доступ к телефону. Это позволит сократить доступ на 90%", - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple работает над инициативой Digital Health, чтобы пользователи iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV контролировать время, проведенное ими за своими устройствами.

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Теги публикации: Apple, iPhone, спецслужбы, хакеры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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