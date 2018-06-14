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Apple вживе заходів, щоб ускладнити злом iPhone

НовиниТелеком & IT    14.06.2018 - 09:25
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

Оновлення передбачено в бета-версіях iOS 11.4.1 і iOS12

У компанії Apple повідомили, що налаштування iPhone будуть змінені для того, щоб правоохоронні органи не могли потрапити в пристрої користувачів. Про це повідомляє News.sky.

Як повідомляється, представники Apple заявили, що таким чином компанія зможе захистити своїх користувачів в тих країнах, де співробітники правоохоронних органів вилучають і зламують смартфони, щоб отримати інформацію.

"Зі змінами поліції або хакерам потрібно буде витратити годину або менше, щоб отримати доступ до телефону. Це дозволить скоротити доступ на 90%", - відзначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple працює над ініціативою Digital Health, щоб користувачі iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV контролювати час, проведений ними за своїми пристроями.

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Теги публікації: Apple, iPhone, спецслужбы, хакери  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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