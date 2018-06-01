Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Apple займется борьбой с digital-зависимостью, - Bloomberg

НовостиТелеком & IT    01.06.2018 - 11:40
Иллюстративное фото (flickr.com)
Иллюстративное фото (flickr.com)

В новой версии iOS 12 появится инструмент Digital Health

Apple работает над инициативой Digital Health, чтобы пользователи iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV контролировать время, проведенное ими за своими устройствами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американской IT-компании.

В частности, сообщается, что новый инструмент будет включен в следующую версию ОС - iOS 12, которую планируют презентовать на следующей неделе.

Инженеры представят свою новую разработку, позволяющую пользователям бороться с привязанностью к устройствам и зависимостью от них.

Речь идет о наборе инструментов, объединенных названием Digital Health, которые позволят пользователям Apple контролировать время, проведенное ими за своими устройствами и отдельными приложениями. Новую возможность iOS можно будет найти в настройках.

Также сообщается, что презентация новой операционной системы должна состояться на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе 4 июня.

Агентство отмечает, что пользователи смогут загрузить iOS 12 на свои устройства в сентябре.

Напомним, как сообщалось ранее, система мобильных бесконтактных платежей Apple Pay с 17 мая начала работать в Украине.

Apple Pay начал работать в Украине Apple и Goldman Sachs планируют выпустить новую кредитную карту
Теги публикации: Apple, ОС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top