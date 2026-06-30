Apple прибрала головну проблему листування між iPhone та Android: що змінилося

Конкретні відповіді та правильні емодзі: що змінилося у RCS

Раніше найбільшою проблемою під час текстового діалогу між власниками iPhone та Android була неможливість вести структуровані діалоги. Через це важливі репліки часто губилися у групових або активних особистих чатах.

В iOS 27 beta 2 розробники реалізували дві ключові функції:

Вкладені відповіді (Inline Replies): тепер користувачі iPhone можуть цитувати конкретне текстове повідомлення від контакту з Android - точно так само, як це працює всередині фірмового iMessage або інших популярних месенджерів.

Для цього достатньо затиснути потрібний рядок тексту та обрати пункт "Відповісти" або просто зробити швидкий свайп праворуч.

Коректне відображення реакцій: раніше, коли власник iPhone ставив емодзі-реакцію на повідомлення, користувач Android отримував текстове сповіщення у стилі "Користувач Х вподобав повідомлення".

В iOS 27 реакції та смайли нарешті почнуть відображатися на екранах Android-смартфонів у звичному графічному вигляді.

Власникам Android-пристроїв не доведеться виконувати жодних додаткових налаштувань чи оновлювати додатки - усі покращення почнуть працювати автоматично, щойно їхній співрозмовник з iPhone перейде на нове ПЗ.

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Як працює захист чатів?

Попри те, що колір текстових бульбашок для Android-контактів в інтерфейсі iPhone залишається зеленим (щоб візуально відокремлювати їх від синіх повідомлень iMessage), глобальна технологічна суперечка щодо форматів листування остаточно відходить у минуле.

Apple підтримує технологію RCS близько трьох років, послідовно модернізуючи цей стандарт. До слова, найважливіший безпековий ривок було зроблено у травні цього року з виходом iOS 26.5, де розробники реалізували повне наскрізне шифрування (end-to-end) для кросплатформних RCS-чатів.

Поточні функції з вкладеними відповідями наразі доступні виключно учасникам програми тестування iOS 27 для розробників. Оскільки перші бета-версії традиційно мають проблеми зі стабільністю та енергоспоживанням, експерти не рекомендують встановлювати їх на основні смартфони.

Фінальний повноцінний реліз iOS 27 для всіх користувачів відбудеться у середині вересня, одночасно з презентацією нового покоління iPhone.

Для роботи оновленого формату повідомлень функція RCS має бути активована у налаштуваннях смартфона, а сам мобільний оператор повинен підтримувати цей стандарт зв'язку.