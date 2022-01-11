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Apple презентует iPhone SE нового поколения уже этой весной, - Gizmochina

Автор: Сергей Пышкин

Уже этой весной, компания Apple может презентовать iPhone SE третьего поколения. Он будет поддерживать 5G подключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

Ожидается, что уже в марте или апреле Apple может провести крупное мероприятие. Именно во время этой презентации компания покажет новенький iPhone SE.

Согласно утечкам, iPhone SE 2022 будет похожим на предыдущие модели, впрочем с лучшими характеристиками, а дизайн будет схож с iPhone 8

Ожидается, что смартфон будет оборудован 4,7-дюймовым дисплеем Retina HD. Кнопка "Домой" будет иметь датчик отпечатка пальцев. Вероятно, это будет последний телефон от компании с ЖК-дисплеем.

Среди других характеристик:

  • чипсет Apple A15;
  • 3 Гб оперативной памяти.

Также может быть и модель Plus с 4 Гб оперативной памяти.

Задняя панель будет оборудована 12-мегапиксельной камерой с датчиками для улучшения съемки.

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