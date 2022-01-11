Apple презентує iPhone SE нового покоління вже цієї весни, - Gizmochina

Вже цієї весни, компанія Apple може презентувати iPhone SE третього покоління. Він підтримуватиме 5G підключення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.
Очікується, що вже у березні чи квітні Apple може провести великий захід. Саме під час цієї презентації компанія продемонструє новенький iPhone SE.
Згідно з витоками, iPhone SE 2022 буде схожим на попередні моделі, втім з кращими характеристиками, а дизайн буде подібний до iPhone 8
Очікується, що смартфон буде обладнаний 4,7-дюймовим дисплеєм Retina HD. Кнопка "Додому" матиме датчик відбитку пальців. Ймовірно, що це буде останній телефон від компанії із РК-дисплеєм.
Серед інших характеристик:
Також може бути й модель Plus з 4 Гб оперативної пам’яті.
Задня панель буде обладнана 12-мегапіксельною камерою з датчиками для покращення зйомки.