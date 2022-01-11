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Apple презентує iPhone SE нового покоління вже цієї весни, - Gizmochina

Автор: Сергій Пишкін

Вже цієї весни, компанія Apple може презентувати iPhone SE третього покоління. Він підтримуватиме 5G підключення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Очікується, що вже у березні чи квітні Apple може провести великий захід. Саме під час цієї презентації компанія продемонструє новенький iPhone SE.

Згідно з витоками, iPhone SE 2022 буде схожим на попередні моделі, втім з кращими характеристиками, а дизайн буде подібний до iPhone 8

Очікується, що смартфон буде обладнаний 4,7-дюймовим дисплеєм Retina HD. Кнопка "Додому" матиме датчик відбитку пальців. Ймовірно, що це буде останній телефон від компанії із РК-дисплеєм.

Серед інших характеристик:

  • чипсет Apple A15;
  • 3 Гб оперативної пам’яті.

Також може бути й модель Plus з 4 Гб оперативної пам’яті.

Задня панель буде обладнана 12-мегапіксельною камерою з датчиками для покращення зйомки.

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