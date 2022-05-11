Apple прекращает производство плеера iPod

Американская корпорация-производитель техники Apple прекращает производить музыкальный плеер iPod. Покупатели могут приобрести iPod touch до окончания техники на складах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Apple выпускала музыкальный плеер на протяжении 20 лет.
В компании пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, через которое можно слушать музыку, однако сейчас функция доступна во всей продукции компании.
"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты - от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио - нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", - заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.
Ранее сообщалось, что Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch.
Кроме того, Apple планирует произвести в следующем квартале примерно на 20% меньше iPhone SE, чем планировалось изначально.