Apple прекращает производство плеера iPod

Apple выпускала музыкальный плеер на протяжении 20 лет.

В компании пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, через которое можно слушать музыку, однако сейчас функция доступна во всей продукции компании.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты - от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио - нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", - заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.