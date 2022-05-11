UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Apple прекращает производство плеера iPod

Фото: Apple прекращает производство плеера iPod (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская корпорация-производитель техники Apple прекращает производить музыкальный плеер iPod. Покупатели могут приобрести iPod touch до окончания техники на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Apple выпускала музыкальный плеер на протяжении 20 лет.

В компании пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, через которое можно слушать музыку, однако сейчас функция доступна во всей продукции компании.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты - от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио - нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", - заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.

Ранее сообщалось, что Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch.

Кроме того, Apple планирует произвести в следующем квартале примерно на 20% меньше iPhone SE, чем планировалось изначально.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple