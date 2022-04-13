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Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи, - Bloomberg

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Калифорния, Среда 13 апреля 2022 14:22
Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи, - Bloomberg Фото: Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch. Одной из новой функции часов будет возможность отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и сообщать о происшествиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Компания работает над тем, чтобы в конечном итоге обеспечить спутниковое подключение к Apple Watch, создав основу для функций отправки экстренных текстовых сообщений и реагирования на SOS. Компания планирует выпустить эти возможности на iPhone уже в этом году. Технология позволит пользователям отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и сообщать о происшествиях", - сообщил колумнист Марк Гурман.

Он добавил, что в Apple Watch 8, релиз которых запланирован на осень, не ожидается функции замера артериального давления.

Компания активно тестирует данную опцию, но ее инженеры озабочены низкой точностью работы инструмента. Также в связи с этим в Apple Watch пока не появится встроенный глюкометр.

При этом Гурман сообщил, что в умных часах появятся расширенные функции отслеживания сна, опция контроля за приемом лекарств и новые методы отслеживания женского здоровья.

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