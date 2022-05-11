Apple припиняє виробництво плеєра iPod

Американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Apple випускала музичний плеєр протягом 20 років.
У компанії пояснили, що iPod розроблявся як пристрій, через який можна слухати музику, проте зараз функція доступна у всій продукції компанії.
"Дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід у всі наші продукти - від iPhone до Apple Watch і HomePod mini, а також в Mac, iPad і Apple TV. А Apple Music забезпечує кращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового аудіо - немає кращого способу насолоджуватися музикою, відкривати її для себе і слухати", - заявив старший віце-президент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.
Раніше повідомлялося, що Apple має намір цього року випустити нове покоління розумних годин Apple Watch.
Крім того, Apple планує виробити в наступному кварталі приблизно на 20% менше iPhone SE, ніж планувалося спочатку.