Apple припиняє виробництво плеєра iPod

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Apple випускала музичний плеєр протягом 20 років.

У компанії пояснили, що iPod розроблявся як пристрій, через який можна слухати музику, проте зараз функція доступна у всій продукції компанії.

"Дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід у всі наші продукти - від iPhone до Apple Watch і HomePod mini, а також в Mac, iPad і Apple TV. А Apple Music забезпечує кращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового аудіо - немає кращого способу насолоджуватися музикою, відкривати її для себе і слухати", - заявив старший віце-президент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.