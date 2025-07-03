Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомо

Половина 2025 року вже позаду, а в Apple попереду ще багато гучних новинок. Крім масштабних оновлень програмного забезпечення, таких як iOS 26, до кінця року очікується реліз понад 15 нових продуктів.
Про те, що саме готує компанія, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Після кількох років відносно невеликих оновлень, цього року лінійка iPhone 17 обіцяє стати набагато помітнішою. Модель Plus зникне, замість неї вийде iPhone Air, а можливо, з'явиться і перейменування Pro Max в iPhone Ultra - перший у своїй серії.
Цього року Apple вже випустила кілька нових iPad і Mac, але попереду дебют першої техніки з чипом M5.
Восени очікуються помітні оновлення переносних пристроїв Apple, включно з довгоочікуваними версіями Apple Watch Ultra і, ймовірно, AirPods Pro.
Apple продовжує активно розвивати сегмент розумного будинку, хоча оновлення Siri затримуються. До кінця року вийдуть щонайменше два нові продукти для Home, можливо, навіть три.
Крім великих оновлень, очікуються поліпшення і в інших продуктів.
Чутки говорять, що більшість перерахованих продуктів вийдуть до кінця року або незабаром після нього. Серед можливих сюрпризів - оновлений професійний монітор Pro Display XDR 2, який може бути анонсований разом із новим Mac Pro.
Загалом, 2025 рік обіцяє стати дуже насиченим для шанувальників техніки Apple з безліччю нових пристроїв і поліпшень.
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