Apple представит более 15 новых устройств до конца 2025 года: что известно

Семейство iPhone 17

После нескольких лет относительно небольших обновлений, в этом году линейка iPhone 17 обещает стать гораздо более заметной. Модель Plus исчезнет, вместо нее выйдет iPhone Air, а возможно, появится и переименование Pro Max в iPhone Ultra - первый в своей серии.

iPhone 17: увеличенный экран, улучшенная фронтальная камера и другие новшества

iPhone 17 Air: ультратонкий, футуристичный дизайн с некоторыми компромиссами

iPhone 17 Pro: обновленная камера, увеличенный объем памяти и новый процессор A19 Pro

iPhone 17 Pro Max: увеличенная толщина корпуса ради большей батареи.

Mac и iPad на базе M5

В этом году Apple уже выпустила несколько новых iPad и Mac, но впереди дебют первой техники с чипом M5.

MacBook Pro M5: знакомый дизайн с конфигурациями M5, M5 Pro и M5 Max

iPad Pro M5: новый процессор и оптимизация под многозадачность iPadOS 26

Новый Mac Pro: процессор M3 Ultra, похожий на Mac Studio, и возможность редизайна корпуса.

Macbook получит более мощный чип нового поколения М5

Обновления для Apple Watch и AirPods

Осенью ожидаются заметные обновления носимых устройств Apple, включая долгожданные версии Apple Watch Ultra и, вероятно, AirPods Pro.

Apple Watch Ultra 3: поддержка 5G RedCap, датчики артериального давления, спутниковые функции

Apple Watch Series 11: прежний дизайн с возможностью определения высокого давления

Apple Watch SE 3: обновленный чип S-класса и современный дизайн

AirPods Pro 3: улучшенная система шумоподавления и новый процессор H3, релиз может сместиться на 2026 год.

Умные устройства для дома

Apple продолжает активно развивать сегмент умного дома, хотя обновления Siri задерживаются. До конца года выйдут минимум два новых продукта для Home, возможно, даже три.

Новый Apple TV 4K: вероятно с поддержкой Apple Intelligence и улучшенным процессором

HomePod mini 2: новый Wi-Fi модем и улучшенная совместимость с другими устройствами

"HomePad": централизованный хаб для умного дома на базе homeOS, дата релиза пока неизвестна.

Другие новинки Apple

Кроме крупных обновлений, ожидаются улучшения и у других продуктов.

AirTag 2: новый чип Ultra Wideband с увеличенным радиусом действия и усиленной защитой данных

Vision Pro M5: скорее всего, техническое обновление с новым процессором и минимальными изменениями

Studio Display 2: прежний размер 27 дюймов, но с MiniLED-подсветкой и улучшенной камерой.

Apple AirTag (фото: 9to5Mac)

Что еще может появиться в этом году?

Слухи говорят, что большинство перечисленных продуктов выйдут до конца года или вскоре после него. Среди возможных сюрпризов - обновленный профессиональный монитор Pro Display XDR 2, который может быть анонсирован вместе с новым Mac Pro.

В целом, 2025 год обещает стать очень насыщенным для поклонников техники Apple с множеством новых устройств и улучшений.

Монитор Pro Display XDR 2 (фото: 9to5Mac)