Apple представит более 15 новых устройств до конца 2025 года: что известно

Половина 2025 года уже позади, а у Apple впереди еще много громких новинок. Помимо масштабных обновлений программного обеспечения, таких как iOS 26, до конца года ожидается релиз более 15 новых продуктов.
О том, что именно готовит компания, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
После нескольких лет относительно небольших обновлений, в этом году линейка iPhone 17 обещает стать гораздо более заметной. Модель Plus исчезнет, вместо нее выйдет iPhone Air, а возможно, появится и переименование Pro Max в iPhone Ultra - первый в своей серии.
В этом году Apple уже выпустила несколько новых iPad и Mac, но впереди дебют первой техники с чипом M5.
Осенью ожидаются заметные обновления носимых устройств Apple, включая долгожданные версии Apple Watch Ultra и, вероятно, AirPods Pro.
Apple продолжает активно развивать сегмент умного дома, хотя обновления Siri задерживаются. До конца года выйдут минимум два новых продукта для Home, возможно, даже три.
Кроме крупных обновлений, ожидаются улучшения и у других продуктов.
Слухи говорят, что большинство перечисленных продуктов выйдут до конца года или вскоре после него. Среди возможных сюрпризов - обновленный профессиональный монитор Pro Display XDR 2, который может быть анонсирован вместе с новым Mac Pro.
В целом, 2025 год обещает стать очень насыщенным для поклонников техники Apple с множеством новых устройств и улучшений.
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