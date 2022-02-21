Apple представит больше семи компьютеров Mac в этом году, - bloomberg

Компания Apple готовится представить как минимум семь новых компьютеров Mac в этом году. Часть из них получит новый чип М2.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Стоит отметить, что чип М2 - производительней за М1, впрочем, уступает M1 Pro и M1 Max.
Какие Mac Apple презентует в нынешнем году:
Более того, Apple готовится к выходу iOS 15.4 - последнего большого обновления перед iOS 16. Анонс запланирован в первой половине марте. Тем временем разработка iOS 16 продвигается гладко, а ее выпуск пока что не сталкивался с какими-либо переносами.
Большую часть устройств покажут уже на презентации, которая ожидается в марте. Также на ней покажут Phone SE третьего поколения и новые планшеты Apple.
Вторая презентация 2022 году запланирована на конец весны или же на начало лета. Возможно, это произойдет на конференции для разработчиков WWDC 2022.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вероятно, гарнитура смешанной реальности от Apple будет предоставлять уникальные функции лишь по подписке. Также компания уже определилась с названием операционной системы для нее.