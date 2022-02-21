Apple представит больше семи компьютеров Mac в этом году, - bloomberg

Стоит отметить, что чип М2 - производительней за М1, впрочем, уступает M1 Pro и M1 Max.

Какие Mac Apple презентует в нынешнем году:















Более того, Apple готовится к выходу iOS 15.4 - последнего большого обновления перед iOS 16. Анонс запланирован в первой половине марте. Тем временем разработка iOS 16 продвигается гладко, а ее выпуск пока что не сталкивался с какими-либо переносами.

Большую часть устройств покажут уже на презентации, которая ожидается в марте. Также на ней покажут Phone SE третьего поколения и новые планшеты Apple.

Вторая презентация 2022 году запланирована на конец весны или же на начало лета. Возможно, это произойдет на конференции для разработчиков WWDC 2022.