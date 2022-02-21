Apple представить більше семи комп'ютерів Mac цього року, - bloomberg

Варто відзначити, що чіп М2 - продуктивніше за М1, втім, поступається M1 Pro і M1 Max.

Які Mac Apple презентує в нинішньому році:















Більш того, Apple готується до виходу iOS 15.4 - останнього великого оновлення перед iOS 16. Анонс запланований у першій половині березня. Тим часом розробка iOS 16 просувається гладко, а її випуск поки що не стикався з будь-якими переносами.

Більшу частину пристроїв покажуть вже на презентації, яка очікується в березні. Також на ній покажуть Phone SE третього покоління і нові планшети Apple.

Друга презентація 2022 року запланована на кінець весни або ж на початок літа. Можливо, це відбудеться на конференції для розробників WWDC 2022.