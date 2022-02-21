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Apple представить більше семи комп'ютерів Mac цього року, - bloomberg

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple готується представити як мінімум сім нових комп'ютерів Mac в цьому році. Частина з них отримає новий чіп М2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Варто відзначити, що чіп М2 - продуктивніше за М1, втім, поступається M1 Pro і M1 Max.

Які Mac Apple презентує в нинішньому році:

Більш того, Apple готується до виходу iOS 15.4 - останнього великого оновлення перед iOS 16. Анонс запланований у першій половині березня. Тим часом розробка iOS 16 просувається гладко, а її випуск поки що не стикався з будь-якими переносами.

Більшу частину пристроїв покажуть вже на презентації, яка очікується в березні. Також на ній покажуть Phone SE третього покоління і нові планшети Apple.

Друга презентація 2022 року запланована на кінець весни або ж на початок літа. Можливо, це відбудеться на конференції для розробників WWDC 2022.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ймовірно, гарнітура змішаної реальності від Apple буде надавати унікальні функції лише за передплатою. Також компанія вже визначилася з назвою операційної системи для неї.

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