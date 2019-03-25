Apple представила новый стриминговый сервис

В рамках весенней презентации Apple презентовала новый стриминговый сервис Apple TV+. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт корпорации.

Apple TV+ - это часть приложения Apple TV, оно объединяет проекты сервисов с платными подписками вроде Amazon, шоу с кабельными каналами как HBO, Starz, Epix и Showtime, а также фильмы с iTunes.

Одной из главных функций приложения будет просмотр контента конкретных каналов и источников.

Онлайн-кинотеатр запустят осенью 2019 года в более чем ста странах мира. Apple TV будет поддерживать Smart-TV от LG, Samsung и даже телевизор от Amazon под названием fireTV.

Во время презентации нового сервиса на сцену театра Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино, вышли несколько деятелей киноиндустрии - Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Джейсон Момоа, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Опра Уинфри и другие.

Работает сервис по подписке, контент будет доступен как онлайн, так и оффлайн. Стоимость пока не объявили.

Также в рамках презентации Apple представила представила платежный сервис Apple Card, который включает в себя виртуальную карту Apple. Кроме того, компания представили сервис распространения игр Arcade, который работает по платной подписке.