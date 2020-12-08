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Apple представила новые наушники AirPods Max

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple представила новые наушники AirPods Max. Они присоединятся к AirPods и AirPods Pro в линейке аудиоаксессуаров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наушники AirPods Max поддерживают воспроизведение звука высокого разрешения, адаптивную эквализацию звучания в зависимости от внешних условий, активную систему шумоподавления, прозрачный режим (при котором слышно собеседника и все, что происходит вокруг), а также объемное звучание музыки.

С помощью этого продукта Apple напрямую конкурирует с беспроводными наушниками Sony и Bose.

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Цена наушников составит 549 долларов, а предзаказы стартуют во вторник, 8 декабря.

Фото: AirPods Max (apple.com)

Напомним, 13 октября Apple представила новые смартфоны и назвала стартовые цены на них. В частности, компания представила iPhone12 и iPhone12 mini.

Кроме того, 10 ноября американская компания представила новый MacBook Air, портативный компьютер Mac Mini и обновленный MacBook Pro.

Добавим, что в сентябре компания представила новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad. Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови.

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