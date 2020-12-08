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Apple представила нові навушники AirPods Max

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple представила нові навушники AirPods Max. Вони приєднаються до AirPods і AirPods Pro в лінійці аудіоаксесуарів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Навушники AirPods Max підтримують відтворення звуку високого дозволу, адаптивну еквалізацію звучання в залежності від зовнішніх умов, активну систему шумоподавлення, прозорий режим (при якому чути співрозмовника і все, що відбувається навколо), а також об'ємне звучання музики.

З допомогою цього продукту Apple безпосередньо конкурує з бездротовими навушниками Sony і Bose.

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Ціна навушників складе 549 доларів, а передзамовлення стартує у вівторок, 8 грудня.

Фото: AirPods Max (apple.com)

Нагадаємо, 13 жовтня Apple представила нові смартфони і назвала стартові ціни на них. Зокрема, компанія представила iPhone12 і iPhone12 mini.

Крім того, 10 листопада американська компанія представила новий MacBook Air, портативний комп'ютер Mac Mini і оновлений MacBook Pro.

Додамо, що у вересні компанія представила нове покоління смарт-годин Watch Series 6 і планшетів iPad. Головною особливістю нових годин стала можливість виміряти рівень кисню в крові.

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